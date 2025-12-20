Реклама

Наука и техника
07:35, 20 декабря 2025

НАСА назвало срок запуска миссии к МКС с российским космонавтом

Запуск Crew Drago с космонавтом Федяевым состоится не ранее 15 февраля 2026 года
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Steve Nesius / Reuters

Запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) с космонавтом российским космонавтом Андреем Федяевым состоится не ранее 15 февраля 2026 года. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА, NASA).

В состав миссии также войдут астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, которые будут выполнять функции командира и пилота космического корабля соответственно, и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

Ранее сообщалось, что космонавта «Роскосмоса» Олега Артемьева на корабле Crew Dragon поменяли из-за того, что он сменил работу.

