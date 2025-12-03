«Роскосмос» объяснил замену космонавта Crew Dragon

«Роскосмос»: Космонавта Артемьева на Crew Dragon поменяли из-за смены работы

Космонавта «Роскосмоса» Олега Артемьева на корабле Crew Dragon поменяли из-за того, что он сменил работу, объяснила госкорпорация в Telegram.

«Такое решение принято в связи с переходом Олега Артемьева на другую работу», — говорится в публикации.

Отмечается, что старт миссии Crew‑12 с заменой Артемьева — космонавтом Андреем Федяевым — намечен на первую половину 2026 года.

Ранее Центр подготовки космонавтов сообщил, что вместо ранее назначенного Артемьева на американском корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) полетит Федяев.

В феврале госкорпорация сообщала, что летом 2026 года на «Союзе МС-29» к МКС отправится американец Анил Менон Самойленко, тогда как во второй половине того же года в рамках миссии Crew-12 в космос полетит россиянин Артемьев.