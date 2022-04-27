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Глава Пентагона оценил возможность США защититься в случае ядерной войны

Глава Пентагона Остин заявил, что США смогут защитить себя в случае ядерной войны
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин, оценивая в интервью Fox News возможность США защитить себя в том случае, если конфликт на Украине перерастет в ядерную войну, заявил, что президент Джо Байден уверен в том, что страна сможет справиться с этим. При этом он подчеркнул, что нужно приложить максимум усилия для того, чтобы не допустить подобного развития событий, сообщает РИА Новости.

«Президент США чувствует уверенность не только в нашей способности защитить себя, но и в моей способности предложить список возможностей и дать президенту адекватный выбор», — рассказал американский министр обороны.

Остин отметил, что стоит избегать разговоров о возможности ядерной войны, поскольку они являются опасными. По его мнению, победителей в такой войне не будет. При этом он выразил уверенность в том, что ситуация вокруг Украины не закончится противостоянием между странами, которое потребует применения ядерного арсенала.

Ранее американский журналист Томас Лифсон (Thomas Lifson) ужаснулся заявлением Остина о стремлении США ослабить Россию и поддерживать Киев, назвав его шокирующим. По мнению Лифсона, военная помощь Украине со стороны Вашингтона лишь затягивает конфликт и несет угрозу мирному населению.

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Марина Совина
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