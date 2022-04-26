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Американский журналист ужаснулся словам главы Пентагона об Украине

Основатель American Thinker Лифсон ужаснулся планами главы Пентагона по ослаблению России
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Globallookpress.com

Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о стремлении США ослабить Россию и поддерживать Киев является шокирующим, написал американский журналист Томас Лифсон (Thomas Lifson) в статье для The American Thinker.

По словам автора, от заявления министерства обороны США он «пришел в ужас». По мнению Лифсона, военная помощь Украине со стороны Вашингтона лишь затягивает конфликт и несет угрозу мирному населению.

«Этой осажденной стране отводится роль напильника, чтобы сточить военный потенциал России. Вред будет нанесен Москве, но сама Украина при этом будет уничтожена», — подчеркнул он. По мнению автора, попытки США ослабить Россию нанесут вред Украине.

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Журналист осудил США за то, что подобное отношение к кризису не оставляет места для переговоров, а это могло бы хоть как-то спасти Украину от разрушения.

Ранее Остин во время выступления в Польше после посещения Киева, говоря о целях США в контексте событий на Украине, заявил, что Вашингтон хочет увидеть ослабление России. The New York Times увидела в этих словах готовность Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой.

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Марина Совина
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