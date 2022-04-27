Сбитую над Херсоном украинскую ракету сняли на видео

«Известия» показали видео с украинской ракетой «Точка-У», сбитой над Херсоном

Газета «Известия» показала видео с украинской ракетой «Точка-У», сбитой над Херсоном, в своем Telegram-канале.

Отмечается, что украинские бойцы планировали ударить ракетами по центру города. Целью было здание администрации, которое находится под контролем ВС РФ. Выпущенную ВСУ ракету сбили российские военные.

О том, что над Херсоном сбили ракету «Точка-У», сообщалось вечером 27 апреля. По информации источника РИА Новости, украинские войска выпустили по городу три «Точки-У», две из них были сбиты.