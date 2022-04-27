Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о планах ВСУ совершить ракетный удар по центру Херсона

«Известия»: ВСУ планировали совершить удар ракетой «Точка-У» по центру Херсона

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали совершить ракетный удар по центру Херсона. Об этом сообщил корреспондент газеты «Известия» Иван Литомин.

Отмечается, что ракету сбили российские военные. Целью украинских сил было здание администрации, которое находится под контролем ВС РФ.

По информации корреспондента РИА Новости, рядом с телецентром в Херсоне прогремела серия мощных взрывов. По центру города нанесен удар минимум двумя «Точками-У» и несколькими «Ураганами», обстрел велся со стороны позиций украинских войск.

Ранее Минобороны России предупредило о том, что Украина готовит провокации в Лисичанске. В город свозят разбитую технику и тела украинских военных, переодетых в гражданскую одежду. Делается это для того, чтобы провести постановочные съемки и обвинить Россию в обстрелах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Итальянская Eni ответила на сообщения об открытии счета в рублях для оплаты газа
«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Стало известно о планах ВСУ совершить ракетный удар по центру Херсона
Глава Приднестровья прокомментировал информацию о всеобщей мобилизации
«Бавария» нашла замену Левандовски
В Вашингтоне рассказали о направлении новых антироссийских санкций
В США предупредили о начале новой холодной войны
Психолог перечислила правила счастливых отношений
«Газпромбанк» отклонил платеж в рублях за газ для Германии и Австрии
Госдеп допустил включение России в список спонсоров терроризма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.