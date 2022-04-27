Стало известно о планах ВСУ совершить ракетный удар по центру Херсона

«Известия»: ВСУ планировали совершить удар ракетой «Точка-У» по центру Херсона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали совершить ракетный удар по центру Херсона. Об этом сообщил корреспондент газеты «Известия» Иван Литомин.

Отмечается, что ракету сбили российские военные. Целью украинских сил было здание администрации, которое находится под контролем ВС РФ.

По информации корреспондента РИА Новости, рядом с телецентром в Херсоне прогремела серия мощных взрывов. По центру города нанесен удар минимум двумя «Точками-У» и несколькими «Ураганами», обстрел велся со стороны позиций украинских войск.

Ранее Минобороны России предупредило о том, что Украина готовит провокации в Лисичанске. В город свозят разбитую технику и тела украинских военных, переодетых в гражданскую одежду. Делается это для того, чтобы провести постановочные съемки и обвинить Россию в обстрелах.