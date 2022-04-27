Минобороны России предупредило о провокациях Украины в Лисичанске

Минобороны России заявило, что Украина готовит провокации против ВС РФ в Лисичанске

Минобороны России предупредило о том, что Украина готовит провокации в Лисичанске. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

Как объяснил Мизинцев, в город свозят разбитую технику и тела украинских военных, переодетых в гражданскую одежду. Делается это для того, чтобы провести постановочные съемки и обвинить Россию в обстрелах. Готовят провокацию специалисты информационно-психологических операций Украины.

26 апреля Минобороны сообщило, что украинские националисты готовят провокацию со множеством жертв в Николаеве. В районе предприятия «Николаевский авиаремонтный завод» на улице Знаменская микрорайона Корабельный были установлены радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами.

