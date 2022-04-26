Минобороны предупредило о подготовке провокации со множеством жертв в Николаеве

Минобороны РФ сообщило о подготовке взрыва националистами со множеством жертв в Николаеве

Украинские националисты готовят провокацию со множеством жертв в Николаеве, об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Минобороны предупредил, что в районе предприятия «Николаевский авиаремонтный завод» на улице Знаменская микрорайона Корабельный были установлены радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами.

По словам Мизинцева, националисты планируют привести их в действие при большом скоплении мирных жителей, чтобы в дальнейшем обвинить в этом российских военнослужащих. Киев намеревается распространить подобные фейки через СМИ, о чем Россия предупреждает Запад, добавил генерал.

«Такие действия украинских властей, в очередной раз, демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», — заключил Мизинцев.

Ранее Минобороны России обвинило Службу безопасности Украины (СБУ) и спецслужбы Великобритании в подготовке провокации в Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР). По информации ведомства, в город заблаговременно прибыли представители зарубежных средств массовой информации, которые осуществляли «постановочные фото-видеосъемки в Буче», они планируют распространять фейковые видео.

