Минобороны обвинило спецслужбы Украины и Британии в подготовке провокации в ЛНР

Минобороны РФ заявило, что спецслужбы Украины и Британии планируют провокацию в Лисичанске

Минобороны России обвинило Службу безопасности Украины (СБУ) и спецслужбы Великобритании в подготовке провокации в городе Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

По его словам, в город заблаговременно прибыли представители зарубежных средств массовой информации, которые осуществляли «постановочные фото-видеосъемки в Буче», они планируют распространять фейковые видео.

«Заранее предупреждаем так называемый "цивилизованный запад", что эти фейки со стороны киевских властей о якобы "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ», — подчеркнул Мизинцев.

Он добавил, что в ходе выполнения задач спецоперации на Украине Вооруженные силы России гуманно относятся к местному населению и не наносят ударов по гражданским объектам.

Ранее Мизинцев заявил, что спецслужбы Украины намереваются провести на территории Одессы провокацию с применением ядовитых химических веществ. Это будет сделано с целью обвинить российских военных в нанесении ракетного удара по западной военно-морской базе ВМС страны, который приведет к подрыву хладокомбината порта, располагающегося в 500 метрах от военного объекта.