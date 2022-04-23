Посол России в Канаде Степанов обратился к Оттаве из-за готовящейся провокации на Украине

Начало событий в новости Минобороны обвинило спецслужбы Украины и Британии в подготовке провокации в ЛНР

Российский посол в Канаде Олег Степанов в беседе с РИА Новости рассказал, что из-за полученных данных о готовящейся странами Запада провокации с использованием оружия массового уничтожения на Украине он был вынужден обратиться к Оттаве с просьбой о помощи.

«Я направил личные послания на имя премьер-министра Джастина Трюдо и главы МИД Мелани Жоли, чтобы они повлияли на администрацию США и не допустили этой трагедии», — заявил дипломат.

Он добавил, что заявление, содержащее информацию о подготовке провокации, было распространено и передано представителям дипкорпуса в Оттаве, канадскому правительству, а также СМИ. Степанов подчеркнул, что ответственность за данный инцидент целиком и полностью лежит на США.

Ранее Минобороны России обвинило Службу безопасности Украины (СБУ) и британские спецслужбы в подготовке провокации в городе Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР). Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что некоторое время назад в город прибыли представители зарубежных СМИ, которые ранее уже занимались освещением «постановочных фото-видеосъемок в Буче», а теперь планируют распространять новые фейки.