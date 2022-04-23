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В Минобороны заявили о подготовке провокации в Одессе спецслужбами Украины

В Минобороны сообщили о запланированной украинскими спецслужбами провокации в Одессе

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Спецслужбы Украины намереваются провести на территории Одессы провокацию с применением ядовитых химических веществ и обвинить российских военных в нанесении ракетного удара по западной военно-морской базе ВМС страны, который приведет к подрыву хладокомбината порта. С таким заявлением выступил глава Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя ведомства, воплотить задуманное украинские спецслужбы собираются в районе одесского порта «Южный». «Наиболее вероятным сценарием постановки может стать имитация ракетного удара российских Вооруженных Сил по западной военно-морской базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта, находящийся в 500 метрах от военного объекта», — уточнил он, добавив, что при подготовке к провокации на предприятие 18 апреля привезли цистерну с аммиаком весом около 10 тонн.

Представитель Минобороны отметил, что сотрудникам украинских правоохранительных органов и спецслужб также заранее раздали индивидуальные средства защиты.

Докладывая о текущей обстановке, Мизинцев заверил, что при выполнении поставленных в рамках спецоперации задач Вооруженные Силы Российской Федерации не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

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Варвара Кошечкина
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