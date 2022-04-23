Зеленский назвал условие прекращения переговоров между Украиной и Россией

Зеленский: Украина выйдет из переговоров с Россией в случае референдума на ее территории

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве назвал условия прекращения переговорного процесса с российской стороной. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Коммерсантъ».

Украинский лидер заявил, что такое решение будет принято в том случае, если в Мариуполе будут уничтожены украинские люди, а также если Москва решит провести референдум «на любых оккупированных территориях Украины».

Как уточняет «Интерфакс», Зеленский также высказался в пользу того, чтобы конфликт между Москвой и Киевом был урегулирован дипломатическим путем. «Наиболее актуальные вопросы (в переговорах с РФ — прим. «Ленты.ру») — это гарантии безопасности и нейтралитет, судьба Донбасса и Крыма. Я считаю, что больше вопросов не существует», — добавил он.

Ранее вероятность прекращения переговоров между Россией и Украиной оценил зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

20 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. В ходе беседы Лавров сообщил, что успех переговоров между Россией и Украиной будет зависеть от готовности Киева учесть законные требования Москвы.