Сенатор оценил вероятность прекращения переговоров между Россией и Украиной
Украина скорее всего завершит переговоры с Россией, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Вероятность прекращения переговоров сенатор оценил в беседе с «Лентой.ру».
Шаги со стороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может завершить переговоры с Россией. В Москве в это время говорят, что онлайн консультации продолжаются, но отмечают, что Киев пытается затянуть процесс переговоров.
По мнению сенатора Владимира Джабарова, решение о прекращении переговоров принимает не Зеленский. «Я думаю, Зеленскому посоветовали такое заявление сделать его кураторы в Вашингтоне, Лондоне, возможно в Берлине. Сам Зеленский уже давно ничего не решает», — считает политический деятель.
Маловероятно, что Украина продолжит переговоры
Владимир Джабаров уверен, что для Украины начинается очень тяжелое время. «К сожалению для украинцев, я думаю, что плохие шаги они сейчас предпринимают. Они просто ставят на карту жизнь собственного народа. Им главное как можно дольше тянуть военную операцию, сопротивляться России, чтобы западные хозяева были довольны», — поделился своим мнением сенатор.
Шаги со стороны России
Владимир Джабаров заявил, что Россия приступила к завершающей фазе спецоперации в Мариуполе.
«Следующим шагом будет — полное освобождение Донбасса. Ну а дальше задача, которую поставит Верховный главнокомандующий. Украина будет биться, как они не раз заявляли, до последнего своего солдата», — сказал политический деятель.
Сенатор сообщил, что 20 апреля Москва передала Киеву предложение по соглашению и ждет ответа.
«Я уверен, что Украина его отвергнет, потому что у них нет никакого желания идти на подписание какого-то соглашения о перемирии и о мире», — поделился своим мнением Джабаров.
Ранее состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. В ходе беседы Лавров сообщил, что успех переговоров между Россией и Украиной будет зависеть от готовности Киева учесть законные требования Москвы.