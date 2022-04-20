Сенатор оценил вероятность прекращения переговоров между Россией и Украиной

Сенатор Джабаров убежден, что решение прекратить переговоры с Россией принимает не Украина

Украина скорее всего завершит переговоры с Россией, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Вероятность прекращения переговоров сенатор оценил в беседе с «Лентой.ру».

Шаги со стороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может завершить переговоры с Россией. В Москве в это время говорят, что онлайн консультации продолжаются, но отмечают, что Киев пытается затянуть процесс переговоров.

По мнению сенатора Владимира Джабарова, решение о прекращении переговоров принимает не Зеленский. «Я думаю, Зеленскому посоветовали такое заявление сделать его кураторы в Вашингтоне, Лондоне, возможно в Берлине. Сам Зеленский уже давно ничего не решает», — считает политический деятель.

Маловероятно, что Украина продолжит переговоры Владимир Джабаров Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам

Владимир Джабаров уверен, что для Украины начинается очень тяжелое время. «К сожалению для украинцев, я думаю, что плохие шаги они сейчас предпринимают. Они просто ставят на карту жизнь собственного народа. Им главное как можно дольше тянуть военную операцию, сопротивляться России, чтобы западные хозяева были довольны», — поделился своим мнением сенатор.

Шаги со стороны России

Владимир Джабаров заявил, что Россия приступила к завершающей фазе спецоперации в Мариуполе.

«Следующим шагом будет — полное освобождение Донбасса. Ну а дальше задача, которую поставит Верховный главнокомандующий. Украина будет биться, как они не раз заявляли, до последнего своего солдата», — сказал политический деятель.

Сенатор сообщил, что 20 апреля Москва передала Киеву предложение по соглашению и ждет ответа.

«Я уверен, что Украина его отвергнет, потому что у них нет никакого желания идти на подписание какого-то соглашения о перемирии и о мире», — поделился своим мнением Джабаров.

Ранее состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. В ходе беседы Лавров сообщил, что успех переговоров между Россией и Украиной будет зависеть от готовности Киева учесть законные требования Москвы.

