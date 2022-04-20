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Лавров назвал условие успешного исхода переговоров России и Украины

Лавров заявил, что успех переговоров зависит от готовности Киева учесть требования Москвы

Фото: Globallookpress.com

Успех переговорного процесса между Россией и Украиной будет зависеть от готовности Киева учесть законные требования Москвы. Такое условие назвал глава российского МИД Сергей Лавров в разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщение о телефонной беседе опубликовано на официальном сайте ведомства.

«В отношении перспектив российско-украинского переговорного процесса подтверждена неизменность принципиальной российской позиции: [успешный] исход переговоров всецело зависит от готовности Киева учесть наши законные требования», — говорится в сообщении.

Ранее Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации России на Украине. Глава министерства подчеркнул, что спецоперация направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в тех границах, которые провозглашены в результате народного референдума 2014 года.

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Дмитрий Сотак
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