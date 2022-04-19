Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации на Украине

Глава МИД Лавров сообщил о начале следующего этапа российской спецоперации на Украине

На Украине начинается следующий этап российской спецоперации. Об этом во вторник, 19 апреля, объявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.

Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Глава министерства подчеркнул, что спецоперация направлена на «полное освобождение» Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в тех границах, которые провозглашены в результате народного референдума 2014 года.

Также Лавров поделился мнением о причинах проведения спецоперации. По его словам, она кроется в самодовольстве и вседозволенности стран Запада после окончания Второй мировой войны, а также в желании использовать Украину в качестве плацдарма для своих интересов и против Москвы.

Наши западные коллеги под руководством США назвали себя победителями и в нарушение обещаний советскому и российскому руководству начали пододвигать НАТО на Восток. Все эти конкретные события связаны с действиями США и коллективного Запада, с их желанием доминировать во всем мире и продемонстрировать всем, что не будет многополярности, будет однополярный мир Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Он напомнил о позиции стран НАТО, которые продолжают настаивать на том, что блок является оборонительным и не угрожает российской безопасности. Однако Лавров считает, что так было лишь во времена существования НАТО и Организации Варшавского договора (ОВД), ведь после ее распада члены альянса «решили передвинуть линию обороны, сделав это пять раз без всяких объяснений».

Применение ядерного оружия на Украине

В ходе интервью Лавров опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности России применить во время спецоперации ядерное оружие массового поражения. Министр уточнил, что на данном этапе Москва рассматривает возможность использования только обычных вооружений.

«Я не могу комментировать то, что было сказано не совсем адекватным человеком, всерьез обсуждать заявления Зеленского нельзя, так как он постоянно меняет свою точку зрения», — сказал Лавров. Глава МИД отметил, что провокационные заявления украинского лидера зависят «от того, что он пьет или курит».

Дипломат также опроверг намерения российской стороны сменить власти на Украине. Он пообещал, что Москва будет уважать свободу выбора украинских граждан.

Мы не собираемся менять режим на Украине, мы говорили об этом многократно. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Лавров заявил о возможности обеспечить Индию всем необходимым в сфере обороны

Министр выразил надежду на углубление сотрудничества в военной оборонительной сфере и заявил, что Россия готова обеспечить Индию «всем необходимым» современным вооружением.

Что касается обороны, мы можем обеспечить Индию всем, что она захочет. Что касается передачи технологий в области оборонного сотрудничества, [уровень] по сути беспрецедентен по сравнению с другими партнерами Индии Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Лавров также обратил внимание на попытки США повлиять на позицию Индии, Китая и других партнеров РФ, которые не согласились присоединиться к экономическим санкциям против России и предпочли продолжить взаимовыгодное сотрудничество с Москвой. Министр заявил, что это демонстрирует проблемы с манерами и менталитетом со стороны Вашингтона.

«Когда они (США) говорят Индии, Китаю, Турции, Египту, странам со своей собственной тысячелетней историей, цивилизацией, культурой, что им делать, мне кажется, что что-то не то не только с их манерами, но что-то не так с их ментальностью», — отметил глава МИД.