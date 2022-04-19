Лавров заявил о зависимости слов Зеленского от выпитого

Лавров заявил, что Зеленский делает заявления в зависимости от того, «что пьет или курит»

Президент Украины Владимир Зеленский делает свои провокационные заявления в зависимости от того, «что пьет или курит». Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, цитату приводит ТАСС.

Так дипломат ответил на просьбу прокомментировать слова Зеленского, утверждавшего, будто Москва хочет использовать против Украины ядерное оружие.

Кроме того, Лавров заявил, что Россия на этой стадии спецоперации на Украине рассматривает возможность использования только обычных вооружений. «Я не могу комментировать то, что было сказано не совсем адекватным человеком, всерьез обсуждать заявления Зеленского нельзя, так как он постоянно меняет свою точку зрения», — добавил министр.

Зеленский, говоря о возможности использовании Москвой ядерного оружия, признавал, что подобная информация может быть и недостоверной.