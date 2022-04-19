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Лавров пообещал не менять власть на Украине

Глава МИД России Лавров заявил, что Москва не намерена сменять власть на Украине

Фото: Globallookpress.com

Москва не намерена менять власть на Украине, у украинцев должна быть свобода выбора. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу India today, его слова приводит ТАСС.

«Мы не собираемся менять режим на Украине, мы говорили об этом многократно. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора», — пообещал Лавров.

Кроме того, министр рассказал, что на Украине начинается следующая фаза российской спецоперации. Он также напомнил, что она направлена на «полное освобождение» Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее, в марте, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская спецоперация на Украине не ставит целью свергнуть действующую власть в стране. Она отметила, что цели операции — защита ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины и устранение военной угрозы России.

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Алина Гончарова
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