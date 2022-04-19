Лавров заявил о возможности обеспечить Индию всем необходимым в сфере обороны

Лавров заявил, что Россия готова обеспечить Индию в сфере обороны всем, что она захочет

Россия готова обеспечить Индию в сфере обороны всем необходимым. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью India Today, трансляцию ведет РИА Новости.

«Что касается обороны, мы можем обеспечить Индию всем, что она захочет. Что касается передачи технологий в области оборонного сотрудничества, [уровень] по сути беспрецедентен по сравнению с другими партнерами Индии», — сказал министр в ответ на вопрос о возможности поставок для Индии комплексов С-400.

Ранее стало известно, что поставка очередной партии российский зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Индию, запланированная на июнь этого года, может задержаться на месяц.

Помимо этого, источник в Минобороны Индии рассказал, что Москва направила Нью-Дели симуляторы и другое тренировочное оборудование для ракетных систем. Согласно действующему соглашению, всего будет осуществлено пять поставок российских ЗРК в Индию с интервалом в полгода.