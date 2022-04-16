Стало известно о возможной задержке поставки российских С-400 в Индию

Times of India: поставка российских ЗРК С-400 в Индию может задержаться на месяц

Поставка очередной партии российский зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Индию, запланированная на июнь этого года, может задержаться на месяц. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на источник в министерстве обороны страны, передает ТАСС.

По словам собеседника индийского издания, поставки второго дивизиона ЗРК из России могут быть задержаны и на более длительный срок. Отмечается, что первая партия С-400 уже эксплуатируется в северо-восточных регионах Индии.

Помимо этого, источник в Минобороны Индии рассказал, что Москва направила Нью-Дели симуляторы и другое тренировочное оборудование для ракетных систем. Согласно действующему соглашению, всего будет осуществлено пять поставок российских ЗРК в Индию с интервалом в полгода.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о работе Анкары и Москвы по покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400. По его словам, реализация этого контракта продолжается. Эрдоган оценил покупку Турции российских C-400 словами «шагов назад нет». Он подчеркнул, что страна самостоятельно принимает решения о том, что и у кого ей приобретать.

