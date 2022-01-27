Эрдоган оценил покупку российских C-400 словами «шагов назад нет»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о работе Анкары и Москвы по покупке российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Реализация этого контракта продолжается, сообщил Эрдоган в интервью телеканалу NTV.

Эрдоган оценил покупку Турции российских C-400 словами «шагов назад нет». Он подчеркнул, что страна самостоятельно принимает решения о том, что и у кого ей приобретать.

«Процесс продолжается, шагов назад нет. Мы сами решаем, что у кого покупаем. Предыстория наших поставок С-400 — это понимание, которое скрыто в нас самих», — отметил президент Турции.

Ранее в Турции объяснили покупку российских C-400. Министр национальной обороны страны Хулуси Акар заявил, что это решение было необходимостью, а не выбором. Он отметил, что С-400 не причинит вреда гражданам Турции, «если не будет нападения или угрозы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в вопросе о покупке ЗРК С-400 между Россией и Турцией существует «определенное взаимопонимание». Он призвал не опасаться возможной сделки, поскольку системы «абсолютно точно созданы для защиты, а не для нападения».