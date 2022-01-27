Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Эрдоган оценил покупку российских C-400 словами «шагов назад нет»

Президент Турции Эрдоган: реализация контракта по поставкам ЗРК C-400 продолжается

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о работе Анкары и Москвы по покупке российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Реализация этого контракта продолжается, сообщил Эрдоган в интервью телеканалу NTV.

Эрдоган оценил покупку Турции российских C-400 словами «шагов назад нет». Он подчеркнул, что страна самостоятельно принимает решения о том, что и у кого ей приобретать.

«Процесс продолжается, шагов назад нет. Мы сами решаем, что у кого покупаем. Предыстория наших поставок С-400 — это понимание, которое скрыто в нас самих», — отметил президент Турции.

Ранее в Турции объяснили покупку российских C-400. Министр национальной обороны страны Хулуси Акар заявил, что это решение было необходимостью, а не выбором. Он отметил, что С-400 не причинит вреда гражданам Турции, «если не будет нападения или угрозы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в вопросе о покупке ЗРК С-400 между Россией и Турцией существует «определенное взаимопонимание». Он призвал не опасаться возможной сделки, поскольку системы «абсолютно точно созданы для защиты, а не для нападения».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России получил ответ США и НАТО по гарантиям безопасности
Генсека НАТО назвали «абсолютно невменяемым»
Сестра Кейт Мосс снялась в сетчатом платье без белья
В Крыму поддержали идею об отправке оружия ДНР и ЛНР
В Донбассе приготовились к химическим атакам Киева
В Госдуме оценили требования Запада к России по гарантиям безопасности
Юрист перечислила главные заблуждения россиян касательно брачного договора
Эрдоган оценил покупку российских C-400 словами «шагов назад нет»
Спрогнозирована дата наступления пика омикрона в России
В США рассказали об «отрастившем длинные когти» российском «Панцире»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter