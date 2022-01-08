В Турции объяснили покупку российских C-400

Покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» была необходимостью, а не выбором. Так принятое решение объяснил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, его слова приводит РИА Новости.

«Это система, которая никому не причинит вреда, если не будет нападения или угрозы. Наш приоритет — безопасность нашей страны, 84 миллионов человек. Это система, которую не предоставили наши союзники, а мы сами обеспечили из России», — заявил Акар.

Ранее он отметил, что военная операция Турции в Сирии будет зависеть от безопасности границ турецкого государства. Он добавил, что турецкие войска будут делать «все необходимое» для выполнения миссии по обеспечению мира на границах Турции. По данным некоторых источников, Анкара готовит новые военные операции на территории северной Сирии.