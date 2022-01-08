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Министр обороны Турции назвал миссию страны в Сирии

Турецкий военный министр Хулуси Акар оценил вероятность военной операции в Сирии

Фото: Murad Sezer / Reuters

Военная операция Турции в Сирии будет зависеть от безопасности границ турецкого государства. Об этом заявил министр обороны страны Хулуси Акар, его слова передает РИА Новости.

«У нас есть миссия, долг. Что это? Безопасность наших границ, наших граждан», — назвал министр приоритетную задачу турецких вооруженных сил. Он добавил, что турецкие войска будут делать «все необходимое» для выполнения этой миссии.

По данным некоторых источников, Анкара готовит новые военные операции на территории северной Сирии. Турки намерены противостоять как террористам, так и правительственными силам действующего президента Башара Асада.

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Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. С тех пор инициатива поочередно переходила в руки то оппозиционных сил, то боевиков из Исламского государства (организация запрещена на территории России), то правительственных сил. Турция формально вмешалась в конфликт на стороне оппозиции, однако большей частью поддерживала проживающих на севере страны туркоманов и активно боролась с курдскими военными формированиями.

В войну в Сирии вмешалась и Россия. В 2015 году между Анкарой и Москвой произошел дипломатический конфликт после того, как турецкий самолет сбил российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в Сирии. Одному из пилотов воздушного судна удалось выжить, его спас иранский спецназ.

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Дмитрий Настасьев
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