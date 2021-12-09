В Кремле рассказали о планах на продажу C-400 Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах Кремля на продажу российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции и отметил, что между сторонами «есть определенное взаимопонимание». Его слова прозвучали в интервью греческому телеканалу ANT1 TV.

«У нас есть определенное взаимопонимание с нашими турецкими партнерами, и мы надеемся [на новую сделку по C-400]. Надеемся, что да», — ответил Песков на вопрос журналистки. Он подчеркнул, что никакая страна не должна опасаться подписания новой сделки между Россией и Турцией, поскольку системы C-400 «абсолютно точно созданы для защиты, а не для нападения».

27 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена закупить у Москвы еще одну партию C-400.

Переговоры о покупке российских ЗРК, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II.