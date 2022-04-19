Глава МИД Лавров заявил, что причина спецоперации кроется в самодовольстве западных стран

Глава МИД России Сергей Лавров назвал причину спецоперации на Украине. По его словам, она кроется в самодовольстве западных стран после окончания Второй мировой войны. Об этом министр иностранных дел рассказал в интервью телеканалу India Today во вторник, 19 апреля.

«Наши западные коллеги под руководством США назвали себя победителями и в нарушение их обещаний советскому и российскому руководству начали пододвигать НАТО на восток», — заметил он, указав, что Североатлантический альянс продолжает настаивать на том, что союз является оборонительным и не угрожает российской безопасности.

Однако Лавров считает, что так было лишь во времена существования НАТО и Варшавского пакта. По его словам, тогда, благодаря Берлинской стене, было понятно, где проходит линия обороны этого союза.

Глава российского МИД напомнил, что после распада Организации Варшавского договора и исчезновения СССР страны НАТО «решили передвинуть линию оборону», сделав это пять раз без всяких объяснений. Лавров добавил, что они создали передовые наступательные базы, используя бывшие советские республики, в том числе Украину, в качестве плацдарма для своих интересов и против Москвы.

«Все эти конкретные события связаны с действиями США и коллективного Запада, с их желанием доминировать во всем мире и продемонстрировать всем, что не будет многополярности, будет однополярный мир», — заключил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. 11 апреля глава государства назвал происходящее на территории Украины большой трагедией, еще раз заявив, что другого выбора у России не было.