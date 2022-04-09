Над зданием администрации Херсона подняли российский флаг

Над зданием администрации в Херсоне водрузили российский флаг

Над зданием администрации города Херсон и административным строением напротив сняли украинские флаги и водрузили российский триколор, передает РИА Новости.

На данный момент населенный пункт находится под контролем российских войск. Херсон — крупнейший город, занятый армией Россией на данный момент.

Вместе с поднятием российского флага над административными зданиями, на центральной площади Херсона под флагштоком скрыли портреты так называемой «небесной сотни» — изображения закрыли орнаментом.

«Небесной сотней» на Украине называют погибших участников Евромайдана — массовых акций протеста, которые закончились свержением президента Виктора Януковича, который бежал в Россию.

Ранее в апреле российские военные эвакуировали из Херсонской области в Крым 188 россиян и иностранцев. Всего на территорию полуострова с начала спецоперации доставлены более 600 граждан иностранных государств из Херсонской области.