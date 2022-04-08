Минобороны сообщило об эвакуации из Херсонской области в Крым 188 человек

В Минобороны сообщили об эвакуации из Херсонской области в Крым 188 россиян и иностранцев

Российские военные обеспечили эвакуацию из Херсонской области в Крым 188 россиян и иностранцев. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Всего на территорию Крыма из Херсонской области с начала спецоперации доставлены более 600 граждан иностранных государств.

«Накануне из Херсонской области Украины на территорию РФ военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 188 граждан России, Молдовы, Египта, Сирии, Ливии, Азербайджана, Узбекистана и Украины», — уточняется в сообщении.

По данным ведомства, эвакуация продолжает организовываться «в соответствии с обращениями посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру Херсона».

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о «беспорядочных обстрелах» гумкоридоров Вооруженными силами Украины (ВСУ). По его словам, с 4 апреля интенсивность обстрелов постоянно увеличивалась.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной операции РФ в Донбассе. Он уточнил, что таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).