Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минобороны заявили о «беспорядочных обстрелах» ВСУ гумкоридоров на Украине

Генерал-полковник Мизинцев заявил о «беспорядочных обстрелах» ВСУ гумкоридоров на Украине
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о «беспорядочных обстрелах» гумкоридоров Вооруженными силами Украины (ВСУ). Слова представителя Минобороны приводит РИА Новости.

По его словам, российская сторона ежедневно «фиксирует беспорядочные обстрелы» гуманитарных коридоров.

«Средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, ежедневно фиксируются беспорядочные обстрелы неонацистами гуманитарных коридоров из различного стрелкового оружия и минометов. При этом с 4 апреля 2022 года интенсивность таких обстрелов постоянно увеличивалась», — заверил он.

Накануне в Минобороны заявили о требовании допустить представителей Международного комитета Красного Креста к российским военнопленным. По словам Мизинцева, РФ обратилась к ООН, ОБСЕ и другим международным организациям, а также к руководству стран, которые активно работают на украинском гуманитарном направлении, с соответствующим требованием к Киеву.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков заявил о значительных потерях России на Украине
В Минобороны заявили о «беспорядочных обстрелах» ВСУ гумкоридоров на Украине
Белоруссия приостановила платежи резидентам недружественных стран
В России назвали последствие приостановки членства страны из СПЧ ООН
В российских регионах отпраздновали восьмилетие провозглашения ДНР
Силуанов объяснил укрепление рубля
Житель Подмосковья стал жертвой популярной схемы мошенничества с кредитом
Иран заявил о политизации ООН после решения о приостановке членства России в СПЧ
Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам в Берлине
Российского футболиста вынудили покинуть чешский клуб
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.