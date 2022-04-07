В Минобороны заявили о «беспорядочных обстрелах» ВСУ гумкоридоров на Украине

Генерал-полковник Мизинцев заявил о «беспорядочных обстрелах» ВСУ гумкоридоров на Украине

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о «беспорядочных обстрелах» гумкоридоров Вооруженными силами Украины (ВСУ). Слова представителя Минобороны приводит РИА Новости.

По его словам, российская сторона ежедневно «фиксирует беспорядочные обстрелы» гуманитарных коридоров.

«Средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, ежедневно фиксируются беспорядочные обстрелы неонацистами гуманитарных коридоров из различного стрелкового оружия и минометов. При этом с 4 апреля 2022 года интенсивность таких обстрелов постоянно увеличивалась», — заверил он.

Накануне в Минобороны заявили о требовании допустить представителей Международного комитета Красного Креста к российским военнопленным. По словам Мизинцева, РФ обратилась к ООН, ОБСЕ и другим международным организациям, а также к руководству стран, которые активно работают на украинском гуманитарном направлении, с соответствующим требованием к Киеву.