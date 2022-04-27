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Минобороны сообщило о ликвидации 18 беспилотников и «Точки-У» российскими ПВО

Минобороны сообщило, что системы ПВО сбили 18 беспилотников ВСУ и ракету «Точка-У»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и тактическую ракету «Точка-У». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его данным, среди перехваченных беспилотников два «Байрактара-ТБ2» — их уничтожили в районе населенных пунктов Калесникова и Красный Лиман. «Точку-У» сбили в небе над населенным пунктом Ильичевка, уточнил Конашенков.

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Как сообщили в Минобороны, российские ракетные войска и артиллерия за минувшую ночь поразили семь складов боеприпасов, а также 432 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Помимо этого, были ликвидированы 67 артиллерийских позиций.

В среду, 27 апреля, оборонное ведомство также доложило о захвате полевого склада вооружения ВСУ, в котором хранились около тысячи единиц вооружения. В нем было как советское, так и поставленное странами НАТО вооружение — противотанковые комплексы Javelin и NLAW.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. После начала второй фазы операции исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев сообщил, что российская армия намерена установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, а также обеспечить коридор в Крым.

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Анастасия Шейкина
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