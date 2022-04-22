В Минобороны назвали задачи второй фазы спецоперации на Украине

Минобороны назвало контроль над Донбассом и Южной Украиной целью второй фазы спецоперации

Российская армия во время второй фазы спецоперации намерена установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, а также обеспечить коридор в Крым. Такие задачи назвал исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев, сообщает «Интерфакс».

Вторая фаза спецоперации началась буквально два дня назад, добавил Миннекаев.

19 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Украине начинается следующая фаза российской спецоперации. Министр иностранных дел напомнил, что спецоперация направлена на «полное освобождение» Донецкой и Луганской народных республик.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.