Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В Херсоне заработали российские телеканалы

Первый канал, «Россия 1», НТВ и другие российские каналы заработали в Херсоне

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Ряд российских каналов стал доступен в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По данным агентства, на территории Херсона заработали каналы, входящие в первый мультиплекс: Первый канал, «Россия 1», НТВ, Пятый канал, Матч ТВ, «Культура», «Россия 24», «Карусель», ТВЦ и ОТР. Также в городе начали транслировать каналы второго российского мультиплекса: РЕН ТВ, СТС, «Спас», ТВ-3, «Домашний», ТНТ, «Муз-ТВ», «Пятница!», «Звезда» и «Мир».

Кроме того, стало известно, что в Херсоне заработало радио «Вести ФМ».

14 марта в Минобороны России заявили, что Херсон находится под полным контролем Вооруженных сил (ВС) России. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в настоящий момент население города обеспечено всем необходимым, проблем в оказании помощи жителям нет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Путин гарантировал жизнь всем сдавшимся на «Азовстали»
Актриса Будина назвала Хаматову «завравшейся амбассадоршей либеральной эпохи»
Украинскому депутату не разрешили вывезти из страны часы
СКР проверит слова основателя «Азова» об ударе по «Бессмертному полку»
Еврокомиссия назвала нарушением оплату за газ в рублях
Экс-президента Гондураса экстрадировали в США
Названы самые дорогие и самые дешевые страны для весеннего отдыха россиян
Мошенники выманили у пенсионерки миллион самым популярным способом
Россиянин дважды переехал пенсионерку, посадил ее в машину и увез
Стали известны детали убийства жены топ-менеджера «Газпромбанка»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.