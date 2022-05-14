Жители Белгорода вновь услышали громкие хлопки

РИА Новости: жители Белгорода сообщили, что услышали громкие хлопки в небе над городом

Жители Белгорода сообщили, что услышали громкие хлопки в небе над городом. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментариев от властей региона на данный момент нет. Также нет информации о разрушениях в городе и области.

3 мая очевидцы в Белгороде рассказали о похожем на взрыв звуке, раздавшемся в центре города. Сразу после громкого хлопка в небе на улицах сработали автомобильные сигнализации. Позднее руководитель пресс-службы губернатора области Иван Брызгалин сообщил, что в регионе сработали системы ПВО.

