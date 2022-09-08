Власти граничащего с Украиной региона рассказали о последствиях атаки ВСУ

Белгородский губернатор Гладков заявил о повреждении кровли дома после обстрела ВСУ

После обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) оказалась повреждена кровля жилого дома. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Оперативные службы сообщают о последствиях на земле: повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике», — написал глава региона.

Также, по его словам, осколки сбитых ракет были найдены на участках домов, расположенных на улицах Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке.

Об атаке ВСУ на Белгород ранее сообщил глава области Гладков. Он уточнил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над городом две ракеты. Дополнительную информацию об ударе власти сообщат позднее.

В Белгородской области до 22 сентября действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. По словам Гладкова, данная мера позволит правильно скоординировать усилия местных властей и правоохранительных органов.