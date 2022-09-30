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В Белгороде сработала система ПВО

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о том, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, в результате атаки пострадавших или разрушений нет.

«Несколько минут назад в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу», — написал он.

Ранее главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков рассказал, как российские военные уничтожают самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО). По его словам, треть всей уничтоженной авиации было сбито переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба» и «Игла».

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Марина Совина
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