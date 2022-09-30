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Российский генерал рассказал об уничтожении украинской авиации

Генерал Салюков заявил, что треть украинской авиации была уничтожена ПЗРК «Верба» и «Игла»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда» рассказал, как российские военные уничтожают самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО). По его словам, треть всей уничтоженной авиации было сбито переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба» и «Игла».

«В поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых и предельно малых высотах на переднем крае хорошо зарекомендовали себя ПЗРК "Игла" и "Верба", на долю которых приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ», — заявил Салюков.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что за последние 2,5 месяца Вооруженные силы Украины обстреляли Запорожскую АЭС и ее инфраструктуру более 30 раз, выпустив не менее 120 артиллерийских снарядов и применив как минимум 16 беспилотников-камикадзе.

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Марина Совина
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