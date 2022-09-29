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Названо количество обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Постпред Ульянов сообщил, что ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС более 30 раз за 2,5 месяца

Фото: Bai Xueqi / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал количество совершенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и ее инфраструктуры за последние 2,5 месяца. По его словам, со стороны украинские военных было произведено более 30 попыток атаковать объект и выпущено не менее 120 снарядов, сообщает ТАСС.

«По данным Министерства обороны России, за последние два с половиной месяца украинские вооруженные формирования обстреливали территорию ЗАЭС и ее инфраструктуру свыше 30 раз, выпустив более 120 артиллерийских снарядов и применив не менее 16 беспилотников-камикадзе», — заявил российский дипломат.

Он поблагодарил МАГАТЭ за посещение ЗАЭС и указал на попытки всячески переврать доклад генерального директора организации, отыскивая в нем то, чего там не было. Ульянов добавил, что украинские спецслужбы пытаются оказывать психологическое воздействие на обслуживающий персонал станции, постоянно угрожая им и их близким.

Ранее ВСУ обстреляли российский приграничный поселок Краснооктябрьский. Было зафиксировано более 20 прилетов с украинской территории. Среди мирных жителей поселка никто не пострадал.

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Марина Совина
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