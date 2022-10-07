В российском регионе при обстреле со стороны Украины пострадал один человек

Белгородский губернатор Гладков сообщил об одном пострадавшем при обстреле со стороны ВСУ

При обстреле села Щетиновка в Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе в селе Щетиновка идет обстрел. Пострадал один мирный житель. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. По докладу главы, жизни ничего не угрожает», — сказал глава области.

Кроме того, добавил Гладков, в Валуйском округе на окраине поселка Дальний также идет обстрел. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Накануне, 6 октября, стало известно о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородом. Гладков рассказал, что услышал несколько «сильных разрывов над головой». Никто не пострадал.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).