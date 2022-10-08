Приграничный российский регион второй раз за день обстреляли со стороны Украины
Село Тишанка Волоконовского района Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Это второй обстрел Белгородской области за сутки. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 8 октября также нанесли удар по селу Бирюч в Валуйском районе. Пострадала 16-летняя девочка, ей оказывают помощь.
«Осколками повреждены два легковых автомобиля работников зерновой компании. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков.
Он добавил, что на место происшествия выехал глава района Сергей Бикетов и сотрудники оперативных служб.
В Белгородской области до 22 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что он вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.