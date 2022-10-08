Приграничный российский регион второй раз за день обстреляли со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков собщил об обстреле ВСУ села Тишанка, повреждены два авто

Село Тишанка Волоконовского района Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Это второй обстрел Белгородской области за сутки. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 8 октября также нанесли удар по селу Бирюч в Валуйском районе. Пострадала 16-летняя девочка, ей оказывают помощь.

«Осколками повреждены два легковых автомобиля работников зерновой компании. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков.

Он добавил, что на место происшествия выехал глава района Сергей Бикетов и сотрудники оперативных служб.

В Белгородской области до 22 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что он вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.