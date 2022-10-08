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Приграничный российский регион второй раз за день обстреляли со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков собщил об обстреле ВСУ села Тишанка, повреждены два авто
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Село Тишанка Волоконовского района Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Это второй обстрел Белгородской области за сутки. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 8 октября также нанесли удар по селу Бирюч в Валуйском районе. Пострадала 16-летняя девочка, ей оказывают помощь.

«Осколками повреждены два легковых автомобиля работников зерновой компании. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков.

Он добавил, что на место происшествия выехал глава района Сергей Бикетов и сотрудники оперативных служб.

В Белгородской области до 22 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что он вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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