Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО

В граничащей с Украиной Белгородской области сработала система противовоздушной обороны

Фото: телеграм-канал «Жесть Белгород»

Очевидцы сообщили о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области, граничащей с Украиной. Их комментарий опубликованы в Telegram-канале «Жесть Белгород».

По данным местных жителей, система ПВО сработала после полудня в среду, 12 октября. Некоторые указывали, что слышали хлопок над Белгородской областью.

10 октября власти объяснили взрывы в Белгороде и его пригороде уничтожением боеприпасов на полигоне.

Материалы по теме:
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России. Что нужно знать о четырех новых регионах?
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России.Что нужно знать о четырех новых регионах?
5 октября 2022
«В Российской Федерации — 89 субъектов» Госдума одобрила вхождение в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
«В Российской Федерации — 89 субъектов»Госдума одобрила вхождение в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
3 октября 2022
Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Что нужно об этом знать?
Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России.Что нужно об этом знать?
30 сентября 2022

До этого о взрыве в Белгороде сообщило агентство Reuters. В материале была ссылка на очевидца. Тот указывал, что из-за взрыва на приграничной территории в домах затряслись окна. О причинах случившегося информации не было.

8 октября Вооруженные силы Украины четырежды обстреляли территорию Белгородской области. Утром был нанесен удар по селу Бирюч, из-за атаки пострадала 16-летняя девушка, впоследствии было атаковано село Тишанка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Повреждение нефтепровода «Дружба» назвали случайным
Россия потребовала участия в расследовании диверсий на «Северных потоках»
Сестра Михаила Ефремова раскрыла подробности жизни брата в колонии
Врач назвала способ избавиться от изжоги
В Совфеде пообещали не наказывать за использование Instagram
Военкор сообщил о задержании отправившегося в зону СВО добровольцем депутата
Пэрис Хилтон рассказала о насильственных гинекологических осмотрах в школе
Извержение вулкана Тонга привело к расцвету флоры и фауны
Байден рассказал о публичных предупреждениях Путину
НАТО сделает акцент на поставках современных ПВО на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.