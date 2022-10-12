В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО

В граничащей с Украиной Белгородской области сработала система противовоздушной обороны

Очевидцы сообщили о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области, граничащей с Украиной. Их комментарий опубликованы в Telegram-канале «Жесть Белгород».

По данным местных жителей, система ПВО сработала после полудня в среду, 12 октября. Некоторые указывали, что слышали хлопок над Белгородской областью.

10 октября власти объяснили взрывы в Белгороде и его пригороде уничтожением боеприпасов на полигоне.

До этого о взрыве в Белгороде сообщило агентство Reuters. В материале была ссылка на очевидца. Тот указывал, что из-за взрыва на приграничной территории в домах затряслись окна. О причинах случившегося информации не было.

8 октября Вооруженные силы Украины четырежды обстреляли территорию Белгородской области. Утром был нанесен удар по селу Бирюч, из-за атаки пострадала 16-летняя девушка, впоследствии было атаковано село Тишанка.