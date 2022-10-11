ВСУ снова обстреляли приграничный российский регион
Глава Белгородской области Гладков сообщил о новом обстреле со стороны ВСУСюжетРакетные удары по Украине:
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородский район одноименной области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия», — сообщил губернатор.
По словам главы приграничного российского региона, погибших и пострадавших в результате нового обстрела нет. Сообщение Гладков проиллюстрировал снимком дымящихся цистерн.
Он уточнил, что на место выехали работники экстренных служб.
Ранее 11 октября ВСУ обстреляли электроподстанцию в селе Шебекино Белгородской области. Президент России Владимир Путин предостерегал Украину от совершения новых ударов по территории страны и предупреждал о соразмерном ответном ударе.