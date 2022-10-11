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ВСУ снова обстреляли приграничный российский регион

Глава Белгородской области Гладков сообщил о новом обстреле со стороны ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ammar Awad / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородский район одноименной области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия», — сообщил губернатор.

По словам главы приграничного российского региона, погибших и пострадавших в результате нового обстрела нет. Сообщение Гладков проиллюстрировал снимком дымящихся цистерн.

Он уточнил, что на место выехали работники экстренных служб.

Ранее 11 октября ВСУ обстреляли электроподстанцию в селе Шебекино Белгородской области. Президент России Владимир Путин предостерегал Украину от совершения новых ударов по территории страны и предупреждал о соразмерном ответном ударе.

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Валерий Розенберг
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