Стали известны последствия обстрела ВСУ российской электроподстанции

Власти Белгородской области: после обстрела ВСУ без электричества остались 2000 человек

Более 2000 жителей остались без электричества из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) подстанции в Шебекино Белгородской области. Такие последствия назвал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что снаряды повредили трансформатор подстанции, но жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Гладков отметил, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и других оперативных служб, а также находится его заместитель Константин Полежаев. Он пообещал, что последствия устранят в максимально короткий промежуток времени.

«Вижу сообщения в соцсетях, что где-то пропадает свет или отсутствует вода. Почти все водозаборы почувствовали перебои и переходят на другие агрегаты. Сейчас силами МРСК производится переключение на резервные линии. Для полного восстановления электроэнергии понадобится два-три часа», — добавил губернатор Белгородской области.

Очевидцы публикуют кадры с места обстрела в соцсетях. На записи видно, что электроподстанция после атаки загорелась.