В российском регионе на границе с Украиной снова сработала система ПВО

В Белгородской области на границе с Украиной снова заметили работу системы ПВО

Жители Белгородской области на границе с Украиной снова заметили работу системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается в Telegram-канале «Жесть Белгород».

По их словам, звуки системы ПВО были слышны в Белгороде и его пригородах. Накануне власти российского региона уже подтверждали работу противовоздушной системы.

Сведений о пострадавших и жертвах не поступало. Белгородские власти организовали проверку инфраструктуры на наличие повреждений.

11 октября украинские военные нанесли удар по Белгородскому району региона. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, снаряды попали по неработающему сельхозпредприятию, в результате атаки никто не пострадал.

В тот же день обстрелам со стороны Украины подверглась подстанция в белгородском городе Шебекино. В результате был поврежден трансформатор и начался пожар. Около 2 тысяч человек остались без электричества, указывал Гладков.