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17:54, 12 октября 2022Россия

В российском регионе на границе с Украиной снова сработала система ПВО

В Белгородской области на границе с Украиной снова заметили работу системы ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Жители Белгородской области на границе с Украиной снова заметили работу системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается в Telegram-канале «Жесть Белгород».

По их словам, звуки системы ПВО были слышны в Белгороде и его пригородах. Накануне власти российского региона уже подтверждали работу противовоздушной системы.

Сведений о пострадавших и жертвах не поступало. Белгородские власти организовали проверку инфраструктуры на наличие повреждений.

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11 октября украинские военные нанесли удар по Белгородскому району региона. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, снаряды попали по неработающему сельхозпредприятию, в результате атаки никто не пострадал.

В тот же день обстрелам со стороны Украины подверглась подстанция в белгородском городе Шебекино. В результате был поврежден трансформатор и начался пожар. Около 2 тысяч человек остались без электричества, указывал Гладков.

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Анна Щербакова
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