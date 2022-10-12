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19:19, 12 октября 2022Россия

ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM

ВСУ впервые нанесли удар по Белгородской области американскими ракетами AGM-88 HARM
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Carsten Rehder / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые нанесли удар по Белгородской области России противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM производства США. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Авторы поста обратили внимание на фотографии, которые появились в Telegram-канале «Жесть Белгород». Там опубликованы кадры обломков американской ракеты, сделанные местными жителями. На одном из снимков можно разглядеть маркировку BSU-59/B, характерную для подвижного корпусного стабилизатора AGM-88 HARM.

По предварительной информации, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) поразили в небе все ракеты, пострадавших нет.

«Данный инцидент очередной раз демонстрирует нам, что ВСУ нисколько не ограничивают себя в применении вооружения, в том числе западного, для нанесения ударов по российской территории», — говорится в публикации.

В среду, 12 октября, Mash сообщил, что украинские войска запустили по территории Белгородской области более 100 ракет. По информации издания, они не достигли цели и были сбиты российскими ПВО. Авторы поста также отметили, что таких интенсивных ударов по приграничному региону не было уже полгода.

Оружие России
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Варвара Кошечкина
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