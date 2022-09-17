РИА Новости: американские ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине

Американские противорадиолокационные ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Как пояснил собеседник агентства, большая часть этих ракет была сбита российскими зенитными ракетными комплексами, еще часть — подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты систем ПВО, отдельные ракеты отказали или ушли мимо цели с сильным промахом.

Источник пояснил, что низкая эффективность ракет HARM связана с их посредственной максимальной скоростью, которая составляет немногим более 600 метров в секунду, а также значительной эффективной площадью рассеяния. Такая скорость и заметность не составляет проблемы для современных российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

Собеседник агентства также указал на то, что украинская авиация применяет эти ракеты с большой дальности, что позволяет засечь их задолго до их подхода к району расположения российских ПВО. Кроме того, HARM создают определенные трудности при скоординированных по времени комбинированных ударах.

13 сентября стало известно, что украинское правительство направило Конгрессу США запрос на поставку новых вооружений, в том числе ATACMS дальностью до 300 километров. Киев попросил поставить десятки различных вооружений и боеприпасов, необходимых ему для «продолжения наступления в 2023 году».