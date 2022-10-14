Стало известно о семи взрывах в небе над Белгородом

В небе над Белгородом прогремели семь взрывов после работы системы ПВО

В небе над Белгородом прогремели семь взрывов. Об этом стало известно корреспонденту РИА Новости.

По информации агентства, на территории региона сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Первый взрыв прозвучал примерно в 12:50 по московскому времени в центре города. Еще шесть прогремели в течение следующих 20 минут.

Ранее о работе средств ПВО сообщали жители города. Очевидцы сняли следы в небе. По словам оператора, он видел вспышку в небе.

Интенсивность обстрелов региона со стороны Украины в последние дни резко выросла. 13 октября во время удара противника по Белгороду осколок снаряда упал на жилой дом. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате серьезные повреждения получил технический этаж здания. Информация о пострадавших и погибших не поступала.

В тот же день после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины сдетонировали боеприпасы на складе в поселке Октябрьский. В результате погибли и пострадали люди. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.