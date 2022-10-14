Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели росгвардейцев при обстреле поселка
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту обстрела поселка Октябрьский в Белгородской области, в результате которого есть погибшие и раненые. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Из-за обстрела был подорван склад с боеприпасами. Сообщалось, что 14 сотрудников Росгвардии получили ранения, также есть погибшие.
Российская система ПВО сбила украинские ракеты в Новооскольском округе, обломки которых повредили линии электропередач, из-за чего временно приостановлено железнодорожное сообщение.
Следователи намерены установить причастных к обстрелу лиц и дать их действиям правовую оценку.
Ранее 14 октября сообщалось, что белгородский поселок обстреливался со стороны села Казачья Лопань, расположенного в Харьковской области Украины, находящегося в двух километрах от российской границы.