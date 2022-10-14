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10:17, 14 октября 2022Силовые структуры

Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели росгвардейцев при обстреле поселка

Глава СКР поручил расследовать обстрел белгородского поселка, где погибли росгвардейцы
Начало событий в новости 14 росгвардейцев получили ранения при обстреле в Белгородской области

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту обстрела поселка Октябрьский в Белгородской области, в результате которого есть погибшие и раненые. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Из-за обстрела был подорван склад с боеприпасами. Сообщалось, что 14 сотрудников Росгвардии получили ранения, также есть погибшие.

Российская система ПВО сбила украинские ракеты в Новооскольском округе, обломки которых повредили линии электропередач, из-за чего временно приостановлено железнодорожное сообщение.

Следователи намерены установить причастных к обстрелу лиц и дать их действиям правовую оценку.

Ранее 14 октября сообщалось, что белгородский поселок обстреливался со стороны села Казачья Лопань, расположенного в Харьковской области Украины, находящегося в двух километрах от российской границы.

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Любовь Ширижик
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