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07:11, 14 октября 2022Россия

Российские ПВО сбили украинские ракеты в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что ПВО сбили украинские ракеты

Фото: Настоящий Гладков / Telegram

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские ракеты в районе Новооскольского округа Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале.

По его словам, упавшие обломки ракет повредили линии электропередачи, из-за чего было приостановлено движение поездов.

«Ждем аварийные бригады. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет восстановлено. Буду держать вас в курсе. Самое главное — пострадавших нет», — написал Гладков.

13 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Белгорода. Очевидцы слышали в небе восемь взрывов, прогремевших из-за работы системы противовоздушной обороны. Повреждены технический этаж и перекрытие квартиры на 16-м этаже. При этом инженерные коммуникации в доме целы, подача отопления и электричества уже восстановлена. В гостиницу временно отселены 26 человек из 11 квартир.

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Марина Совина
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