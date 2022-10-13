Оценены последствия попадания осколков снаряда в жилой дом в Белгороде

Губернатор Гладков: 2 квартиры разрушены от попадания осколков снаряда в дом в Белгороде

Две квартиры разрушены в результате попадания осколков неустановленного снаряда в жилой дом на улице Губкина в Белгороде. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале.

«Потребуется некоторое время, чтобы восстановить те две квартиры, которые получили повреждения. Количество времени будет зависеть от технологии процессов, задействованных в проекте», — сообщил политик.

Он уточнил, что повреждены технический этаж и перекрытие квартиры на 16-м этаже. При этом инженерные коммуникации в доме целы, подача отопления и электричества уже восстановлена.

По данным Гладкова, из дома в гостиницу временно отселены 26 человек из 11 квартир, остальные решили остановиться у родственников.

«В гостинице обеспечили всем необходимым — проживание, питание, медицинская и психологическая помощь. Каждой семье дали возможность организованно, в сопровождении сотрудников МЧС, взять из квартиры необходимые вещи», — написал губернатор, добавив, что у дома организовано круглосуточное дежурство нарядов полиции для обеспечения сохранности имущества в оставленных квартирах.

13 октября Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Белгорода. Очевидцы слышали в небе восемь взрывов, прогремевших из-за работы системы противовоздушной обороны. Как стало известно, осколки неустановленного снаряда попали в жилой дом. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.