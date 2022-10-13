Стало известно о восьми взрывах в небе над Белгородом

РИА Новости сообщило о восьми взрывах в небе над Белгородом из-за работы средств ПВО

В небе над Белгородом прогремело восемь взрывов. Об этом стало известно РИА Новости.

Как сообщает агентство, в городе сработали российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Первый взрыв прозвучал около 12:25 по московскому времени. В течение следующих 15 минут прогремели еще семь.

13 октября стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород. Как сообщил губернатор региона Гладков, повреждения получил жилой дом на улице Губкина. Кроме того, неразорвавшаяся часть снаряда упала на территорию лицея №32. Информация пострадавших пока не поступала.

Момент падения обломков снаряда на жилой дом удалось снять на видео очевидцам. Судя по записи, удар пришелся по верхним этажам здания. Кроме того, в сети появились кадры разрушений. На фотографиях видно повреждения на торце дома и балконах.

