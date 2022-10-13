Неразорвавшаяся часть снаряда упала на территорию школы в Белгороде

Губернатор Гладков заявил о падении части снаряда на территорию школы в Белгороде

Неразорвавшаяся часть снаряда упала на территорию школы в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что часть ракеты упала на спортивную площадку лицея №32. Информации о пострадавших и погибших пока нет. На месте работают оперативные службы.

13 октября Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород. По словам Гладкова, есть разрушения в жилом доме на улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется. В свою очередь, мэр города Антон Иванов сообщил, что перед происшествием сработала система противовоздушной обороны.

Очевидцам удалось снять на видео момент падения обломков ракеты на дом. На кадрах видно момент удара частей снаряда о верхние этажи здания.