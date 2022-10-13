Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:16, 13 октября 2022Россия

Неразорвавшаяся часть снаряда упала на территорию школы в Белгороде

Губернатор Гладков заявил о падении части снаряда на территорию школы в Белгороде

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Неразорвавшаяся часть снаряда упала на территорию школы в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что часть ракеты упала на спортивную площадку лицея №32. Информации о пострадавших и погибших пока нет. На месте работают оперативные службы.

13 октября Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород. По словам Гладкова, есть разрушения в жилом доме на улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется. В свою очередь, мэр города Антон Иванов сообщил, что перед происшествием сработала система противовоздушной обороны.

Очевидцам удалось снять на видео момент падения обломков ракеты на дом. На кадрах видно момент удара частей снаряда о верхние этажи здания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Песков описал реакцию Эрдогана на предложение Путина по газовому хабу
Власти Польши назвали причину аварии на нефтепроводе «Дружба»
Германия год назад признала «Северный поток-2» безопасным
Американский самолет-разведчик снова пролетел вокруг Калининграда
Поставки по «Силе Сибири» в 2023 году станут меньше половины «Северного потока»
Роль Эрдогана во взаимоотношениях России и Украины оценили
Американский банк разорвал сотрудничество с Канье Уэстом после поста о евреях
В Белоруссии опровергли планы по мобилизации
Российские войска отразили наступление ВСУ на трех направлениях
Обнаружен летящий со скоростью света объект
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.