Появились кадры разрушений при падении ракеты возле многоэтажки в Белгороде

Очевидцы опубликовали кадры разрушений при падении ракеты возле многоэтажки в Белгороде

Появились кадры разрушений при падении части ракеты возле жилой многоэтажки в Белгороде. Снимки, сделанные очевидцами, публикует Telegram-канал «Белгородский осведомитель».

На фотографиях видно, что при падении обломков поврежден жилой дом, следы разрушений есть на торцевой части дома и на балконах, серьезно повреждена пристройка.

Фото: Telegram-канал «БЕЛГОРОДСКИЙ ОСВЕДОМИТЕЛЬ»

Жители Белгорода публикуют фото неразорвавшейся части ракеты, упавшей на территорию лицея №32.

Украина обстреляла Белгород 13 октября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал жилой дом. В городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Ранее появилось видео падения обломков.