Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:26, 13 октября 2022Россия

Появились кадры разрушений при падении ракеты возле многоэтажки в Белгороде

Очевидцы опубликовали кадры разрушений при падении ракеты возле многоэтажки в Белгороде

Фото: Telegram-канал «БЕЛГОРОДСКИЙ ОСВЕДОМИТЕЛЬ»

Появились кадры разрушений при падении части ракеты возле жилой многоэтажки в Белгороде. Снимки, сделанные очевидцами, публикует Telegram-канал «Белгородский осведомитель».

На фотографиях видно, что при падении обломков поврежден жилой дом, следы разрушений есть на торцевой части дома и на балконах, серьезно повреждена пристройка.

Фото: Telegram-канал «БЕЛГОРОДСКИЙ ОСВЕДОМИТЕЛЬ»

Жители Белгорода публикуют фото неразорвавшейся части ракеты, упавшей на территорию лицея №32.

Украина обстреляла Белгород 13 октября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал жилой дом. В городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Ранее появилось видео падения обломков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Песков описал реакцию Эрдогана на предложение Путина по газовому хабу
Власти Польши назвали причину аварии на нефтепроводе «Дружба»
Германия год назад признала «Северный поток-2» безопасным
Американский самолет-разведчик снова пролетел вокруг Калининграда
Поставки по «Силе Сибири» в 2023 году станут меньше половины «Северного потока»
Роль Эрдогана во взаимоотношениях России и Украины оценили
Американский банк разорвал сотрудничество с Канье Уэстом после поста о евреях
В Белоруссии опровергли планы по мобилизации
Российские войска отразили наступление ВСУ на трех направлениях
Обнаружен летящий со скоростью света объект
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.